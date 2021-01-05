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Dünya

İran Devrim Muhafızları, Güney Kore bayraklı gemiye el koymuştu; Seul, Hürmüz Boğazı'na destroyer gönderdi

05 Ocak 2021 10:58

T24 Dış Haberler

İran'ın Güney Kore bayraklı bir tankere el koymasının ardından Güney Kore güçleri Hürmüz Boğazı'na geldi.

İran Devrim Muhafızları dün, "Pers Körfezi'ni kimyasallarla kirlettiği gerekçesiyle" 20 mürettebatlı Hankuk Chemi tankerine el koymuştu. Tanker, İran'ın liman kenti Bender Abbas'ta tutuluyor.

Cheonghae anti-korsanlık ünitesini taşıyan Güney Kore destroyerı Choi Young, salı günü stratejik olarak büyük öneme sahip bölgeye geldi. 

Yonhap'a konuşan yetkililer, geminin mürettebatını kurtarmak için bir askeri operasyon yapma planında olmadıklarını söylediler. İsmi paylaşılmayan bir kaynak, "Sorun diplomatik olarak çözülmeli. Ünite bu suları kullanan vatandaşlarınımızın güvenliği için orada" dedi.

Hankuk Chemi'nin sahibi Devrim Muhafızları mensuplarının tankeri bastığını ve zorla rotasını İran'a çevirdiğini söyledi.

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