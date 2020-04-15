İran Devrim Muhafızları: Geliştirdiğimiz manyetik dalga cihazıyla 100 metre çapında Koronavirüs taşıyanları tespit edebiliyoruz

BBC Türkçe

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, 100 metre çapında bir alanda Koronavirüs taşıyan hastaları tespit edebildiklerini söyledi.

Tasnim ajansının aktardığı habere göre Selami, cihazın elde taşınabilecek boyutta olduğunu söyledi ve ekledi:

"İçindeki bipolar virüs bazlı bu cihaz bir manyetik alan yaratıyor ve anteni 100 metre çapında bir alanda virüs taşıyan herkesi beş saniye içinde tespit edebiliyor."

'Doğruluk oranı yüzde 80' dedi; kanıt göstermedi

Cihazın doğruluk oranının yüzde 80 olduğunu söyleyen Selami, açıklamalarına hiçbir kanıt göstermedi.

Uzmanlar, tek güvenilir Koronavirüs testinin boğaz veya burundan alınan örneklerin laboratuvarda incelenmesiyle yapıldığını söylüyor.