İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu

T24 Dış Haberler

İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'nde yabancı bir ülkeye ait gemiye "kaçak mazot taşıdığı" gerekçesiyle el koyduğu belirtildi.

Donanmaya ait Zülfükar gemisinin komutanı Ahmed Haciyan, devlet kanalına yaptığı açıklamada gemide 150 bin litreden fazla kaçak mazot bulunduğunu ifade etti.

Geminin 11 kişilik mürettebatının sorgulanmak üzere gözaltına alındığı ifade edildi. Geminin hangi ülkenin bayrağını taşıdığı veya olayın ne zaman meydana geldiği açıklanmadı.

Basra Körfezi'nde geçen senelerde farklı gemilere el konulmuş veya saldırılmıştı.