İran devlet televizyonu, Natanz Nükleer Tesisi'ndeki saldırıyla ilgili bir şüpheliyi gösterdi

İran, geçen haftalarda Natanz Nükleer Tesisi'ne gerçekleşen siber saldırıyla ilgili bir şüphelinin ismini verdi. Şüphelinin saldırı olmadan saatler önce İran'dan ayrıldığı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, İran, 2015 nükleer anlaşmasının diğer taraflarıyla birlikte ABD'nin anlaşmaya dönmesi için müzakere yaptığı sırada Natanz Nükleer Tesisi'ndeki saldırının şüphelisini açıkladı.

İran devlet televizyonu, 43 yaşındaki Rıza Karimi'nin fotoğrafını paylaşarak saldırıyla ilgisi olabileceğini aktardı. Karimi'nin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı paylaşıldı.

Karimi'nin ülkeden ayrıldığı ancak geri getirmek için "gerekli adımların atıldığı" belirtildi. Karimi hakkındaki kırmızı bülten, seyahat geçmişinde Etiyopya, Kenya, Hollanda, Katar, Romanya, Türkiye, Uganda ve Birleşik Arap Emirlikleri gösterdi.

Haberde, Karimi'nin nasıl Nükleer Tesis'e eriştiği konusunda detay vermedi.