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Dünya

İran devlet televizyonu: Gözterilerde 12 kişi öldü

İstanbul, 2 Ocak (DHA) – İran’da Perşembe günü ülkenin en kalabalık ikinci büyük kenti Mashhad’da ekonomik nedenlerle başlayan gösteriler kısa sürede Tahran gibi diğer büyük şehirlere de yayıldı

02 Ocak 2018 13:36

İstanbul, 2 Ocak (DHA) – İran’da Perşembe günü ülkenin en kalabalık ikinci büyük kenti Mashhad’da ekonomik nedenlerle başlayan gösteriler kısa sürede Tahran gibi diğer büyük şehirlere de yayıldı. Gösterilerde şimdiye kadar yüzlerce kişinin tutuklandığı belirtiliyor. 
Devlet televizyonuna göre İran genelinde devam eden gösterilerde en az 12 kişi yaşamını yitirdi.
ILNA haber ajansından yapılan açıklamada “ Bazı silahlı göstericiler bazı karakol ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştı fakat güvenlik güçlerinin sert direnişiyle karşılaştı” dendi.
Hayatını kaybedenlerden 10’unun Pazar günü göstericiler ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda, iki göstericinin de Cumartesi geç saatlerde İran’ın batısındaki gösterilerde yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
İran Pazar günü sosyal paylaşım ağı Instagram’a ve aktivistler tarafından organize olmak için kullanıldığı belirtilen popüler mesajlaşma uygulaması Telegram’a erişimi engellemişti.
Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani halkın ekonominin hali konusundaki öfkesini anlayabildiğini, bu konuda gösteriler yapılabileceğini fakat hükümetin kanunu çiğneyenlerin üzerine gitmekte tereddüt etmeyeceğini söylemişti.

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