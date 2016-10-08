İran devlet televizyonu, Alman bakanı erkek sandı

Alman Çevre Bakanı Barbara Hendricks'i erkek sanan İran devlet televizyonu IRIB, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume Ebtekar'i 'erkekle el sıkıştı' diye eleştirdi.

IRIB, Hendricks ve Ebtekar'ın bir görüşme sonrası sosyal medyada yayınlanan el sıkışma fotoğraflarının ardından adeta bir linç kampanyası başlattı. İran televizyonu, saçları kısa kesilmiş olan Alman bakan Hendricks'i erkek zannederek, 'Ebtekar erkekle el sıkıştı' diye haber yaptı.

Olayın ortaya çıkmasından sonra büyük bir skandala yol açan kanaldan bir açıklama yapılmazken, söz konusu haber Alman medyasında alay konusu oldu.