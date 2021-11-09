"İran destekli milis gruplar, Irak Başbakanı'na suikast girişiminde bulundu"

T24 Dış Haberler

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi hedef alan SİHA saldırısının İran destekli milisler tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Reuters'a konuşan güvenlik ve milis kaynakları, saldırının en az bir İran destekli milis grup tarafından desteklendiğini ifade etti.

Kaynaklar ve bağımsız analistler, saldırının yüksek ihtimalle İran tarafından onaylanmadığını; çünkü Tahran'ın batı sınırında gerilimin tırmanmasını istemediğini ifade etti.

İran yanlısı gruplar, geçen haftalarda yapılan seçimin şaibeli olduğunu savunuyordu.

Kazımi, pazar günü evinde üç SİHA tarafından hedef alınmıştı. Başbakan saldırıdan yara almadan kurtulurken, korumaları yaralanmıştı.