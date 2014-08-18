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Dünya

İran depremle sarsıldı

Irak sınırındaki İylam eyaletine bağlı Murmuri kentinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan olmadı

18 Ağustos 2014 11:26

İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran haber ajansı İRNA'nın haberine göre, depremin merkez üssü Irak sınırındaki İylam eyaletine bağlı Murmuri kenti. Depremde ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan olmadı.

Ehvaz ve Huzistan eyaletlerinden de hissedilen depremin İylam eyaletindeki bazı binalarda hasara yol açtığı belirtilirken, ölü ve yaralı olmadığı ifade edildi.

Artçı sarsıntıların yaşandığı Murmuri'de depremden etkilenen halkın sokaklara çıktığı, kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin bugün saat 05.32’de kaydedildiğini bildirdi.

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