İran: Darbe girişiminin arkasında Türkiye'ye askeri destek veren ülkeler olabilir!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Bakü’de gerçekleştirecekleri görüşmenin gündem maddelerinden birinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘nasıl yardım edebileceğinin ele alınacağı’ belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İbrahim Rahimpur, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek görüşme öncesinde Sputnik’e konuştu. Rahimpur, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin arkasında Türkiye’ye askeri destek veren ülkelerin olabileceğini ileri sürdü.

“İran, Putin’le birlikte Erdoğan’a bölgesel meseleler, Irak ve Suriye konusunda doğru kararı verebilmesi için yardım etmek istiyor” diyen Rahimpur, Türkiye’ye dikkat çekti.

“Erdoğan’a bu yardımı ne Arap ne de Batı ülkeleri verebilir”

“Bana göre, hem Ruhani hem de Putin (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’a yardım edip ona destek göstermeye hazır. Putin ve Ruhani’nin verebileceği bu desteği ne Arap ne de Batı ülkeleri sağlayabilir” ifadelerini kullanan Rahimpur, “Bölgemizin Rusya, İran ve Türkiye’nin iyi ilişkileri içerisinde olmasına ihtiyacı var” diye ekledi.

Bu yardımın öncelikle ‘Türkiye liderliğine tavsiye vermek şeklinde’ gerçekleşebileceğini belirten Rahimpur, “Bunu da ekonomik meseleler, ekonomik destek izler. Ardından da ilişkiler stratejik bir hâl alır ve elbette bu durum her şeyi etkiler” diye konuştu.

“Darbe girişiminin arkasında Türkiye’ye askeri destek veren ülkeler olabilir”

Öte yandan Rahimpur, yabancı devletlerin Türkiye’deki darbe girişiminde payı olduğuna dair iddiaları da değerlendirdi.

“Türkiye’ye askeri destek sağlayan ülkeler darbe girişiminin arkasında olabilir. Biz Türkiye’ye ne askeri destek sağlıyoruz ne de darbe girişimine katıldık” diyen Rahimpur, ABD’nin sürece dahil olduğu iddiaları hakkında bilgi sahibi olmadığının altını çizdi.

“İran, Rusya ve Türkiye ile işbirliğine hazır”

Ayrıca Rahimpur, İran’ın Bakü’de yapılacak İran—Rusya—Azerbaycan görüşmelerine Türkiye’nin katılmasını isteyeceğini belirtip “Koşullar normal olsaydı Erdoğan da bu toplantıya katılabilirdi” ifadelerini kullandı.

İran’ın üçlü formatta Rusya ve Türkiye’yle işbirliği yapmaya hazır olduğunu da ekleyen Rahimpur, “Ana amacımız bölgede barışın sağlanması. Bölgeyle ilgili kararları vermesi gerekenlerin, bölge dışındaki ülkeler değil, bu bölgede olan ülkeler olması gerektiğini düşünüyoruz. Zira bölgesel problemleri Arap ve Batı ülkelerine göre çok daha kolay çözebiliriz” vurgusunu yaptı.