İran'dan Suudi Arabistan ile müzakere açıklaması: Bir sonuca ulaşılıncaya kadar devam etmeye hazırız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, “Bir sonuca ulaşılıncaya kadar Suudi Arabistan ile müzakerelere devam etmeye hazırız” dedi.

Reisi, “Bölgede olan sorunlar ABD’lilerin savurganlıklarının bir sonucudur ve eğer göstermelik değil de tam anlamıyla bölgeden çıkartılırlarsa, bölge ülkeleri kendilerinin barış, istikrar ve güvenliği tam olarak sağlayabileceklerini göreceğiz” diye konuştu.

"Irak'ın özel bir yeri vardır"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Reisi, el-Kazımi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Irak'ın İran ve komşu ülkeler arasındaki ilişkileri en üst düzeye çıkarma politikasındaki ayrıcalıklı konumuna atıfta bulunarak, “13. hükümetin komşu ülkeler ve bölge ile ilişkileri genişletmeye yönelik dış politika yaklaşımında Irak'ın özel bir yeri vardır” dedi.

Bağdat yönetiminin İran ile Suudi Arabistan arasındaki müzakerelerdeki çabalarına değinen Reisi, “Bir sonuca ulaşılıncaya kadar Suudi Arabistan ile müzakerelere devam etmeye hazırız” ifadelerini kullanarak, “Riyad'ın görüşmeleri karşılıklı anlayış ve saygı ortamında sürdürmeye istekli olması halinde İran, Suudi Arabistan ile daha fazla görüşmeye hazırdır” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar Irak arabuluculuğunda İran ve Suudi Arabistan arasında Bağdat'ta dört tur müzakere gerçekleştirilirken, İran'ın Irak büyükelçisi İrec Mescidi, beşinci tur müzakerelerin yakında başlayacağını bildirmişti.