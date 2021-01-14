İran'dan Pakistan'a 'elektrik-pirinç' takası teklifi

İran, son dönemde büyük çaplı elektrik kesintileriyle gündeme gelen Pakistan'a elektrik karşılığında pirinç takası teklif etti.

İran devletine bağlı Press TV'nin haberine göre İran Ticaret Bakanı Ali Rıza Razm Hüseyni, pirinç karşılığında elektrik tedariki için İslamabad'a teklifte bulunduklarını ve Pakistan hükümetinden yanıt beklediklerini söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Hüseyni'yle telefonda görüşen Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ticaret ve yatırım alanındaki danışmanı Abdulrezak Davud'un da, ülkesinin elektrik karşılığında İran'a yılda bir milyon ton pirinç gönderebileceğini söylediği belirtildi.

Pakistan'da bir süre önce yaşanan elektrik kesintileri, birçok kenti karanlığa gömmüştü. Ulusal elektrik şirketinin hatlarındaki bir sorun nedeniyle kesinti olduğunu duyuran hükümet, hafta başında arızanın giderildiğini bildirmişti.

İran'ın takas önerisiyle ilgili anlaşma, kabul edilmesi halinde Tahran'da düzenlenmesi planlanan İran-Pakistan Ortak Ticaret Komitesi toplantısında imzalanabilir.

Pakistan'daki pirinç ihracatçıları, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını aşmak için bir süredir hükümete İran'la ticarette takas sistemini hayata geçirme çağrısı yapıyor. Ülkedeki bazı yetkililer de İran'dan gelecek LPG karşılığında pirinç takasını savunuyor, ancak İran'ın değerli LPG üretimini Pakistan'la takas mekanizması kapsamına almak istemediği belirtiliyor.