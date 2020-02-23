İran'dan gelenler için sınır kapıları alarmda

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) İran’da görülmesi ve art arda yeni vaka haberlerinin gelmesi komşu ülkeleri tedirgin etti. Türkiye de İran sınırındaki tedbirlerini artırdı.

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede 10 Kovid-19 vakasının daha tespit edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki Koronavirüs vaka sayısının 28’e ve ölü sayısının da 5’e yükseldiğini ifade etti.



Cihanpur, yeni Koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 kişiden 8’inin Kum, 2’sinin de başkent Tahran’da olduğunu aktardı. İran medyası, Kovid-19 salgınından başkent Tahran’da bir belediye başkanının da etkilendiğini yazdı.

Çalışanlar eldivan, maske kullanmaya başladı

Yeni Şafak'ın haberine göre; İran’daki Kovid-19 vaka sayısındaki hızlı artış komşu ülkeleri de tedirgin ediyor. Gelişmeler üzerine Türkiye de sınır kapılarındaki önlemleri artırdı.



Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden İran’a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı’nda bir dizi tedbirler alındı. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı.



İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyenler ise pasaport kontrolünden önce sınır kapısında görevlendirilen sağlık ekibi tarafından sağlık taramasından geçiriliyor. Ateş, öksürük, burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcular ise içeri alınmıyor.



Gürbulak sınır kapısına ayrıca termal kamera da kurulacak. Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de gümrük personeline koronavirüs tedbirleri konusunda eğitim verecek.