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İran'dan gelen Türk şoför Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Şoför için 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak

24 Şubat 2020 17:43

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İran'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden Türk şoför, Koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle gözlem altına alındı.

TIR şoförlüğü yapan ve ismi açıklanmayan bir kişi, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan şoför, İran'dan geldiğini söylemesi üzerine, ülkede yayılan Koronavirüs nedeniyle gözlem altına alındı. Şoförden alınan numuneler ise incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Şoför, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. 

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