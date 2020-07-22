T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran’dan ABD’ye: Kasım Süleymani için alacağımız çok daha ağır intikam yolda

22 Temmuz 2020 21:48

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD’nin Bağdat’ta düzenlediği saldırı sonucu öldürülen General Kasım Süleymani’ye karşılık ABD’den alacakları intikamın çok daha ağır olacağını ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'ye, “Kasım Süleymani için alacağımız çok daha ağır intikam yolda” ifadesini kullandı.

“Koltuklarında rahat oturamayacaklar"

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’e yönelik saldırıdan ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan Şemhani, “Onları öldürenler koltuklarında rahat oturamayacaklar. İran ve Irak halkı Süleymani ve el-Mühendis’in intikamını alacaktır. Çok daha ağır intikam yolda” dedi.

“Kesinlikle karşılık vereceğiz"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile dün gerçekleştirdiği görüşmesinde, Kasım Süleymani'nin intikamını ABD'den alacaklarını vurgulayarak, “Onlar sizin misafirinizi sizin evinizde öldürdüler. Bu küçük bir olay değil kesinlikle karşılık vereceğiz” demişti.

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak’ta ABD'nin Bağdat Havalimanı’nda düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü. (İHA)

ETİKETLER

irankasım süleymaniali şemhanidonald trump
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24