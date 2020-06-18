İran'dan ABD'nin Suriye yaptırımlarına tepki: Şam ile ekonomik ilişkilerimizi güçlendireceğiz

T24 Dış Haberler

İran, ABD'nin Suriye hükûmetine uyguladığı yeni yaptırımları "insanlık dışı" diye nitelendirerek kınadı ve Şam ile ticari ilişkilerini güçlendireceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Dünya, Koronavirüs pandemisiyle uğraşırken bu tür insalık dışı yaptırımların uygulanması sadece Suriye halkının çektiği acıyı arttıracaktır" dedi.

Musevi, "Dayanıklı Suriye halkı ve Suriye hükûmeti ile ekonomik işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bu yaptırımlara rağmen Suriye ile ekonomik ilişkilerimizi güçlendireceğiz" diye konuştu.

ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı bir başka ülke olan İran, Şam'ın yakın bir müttefiki. Tahran, geçmişte Esad hükûmetine destek için ülkeye asker ve Şii milisler göndermişti.

ABD, dün itibariyle "Sezar Suriye'deki Sivilleri Koruma Yasası" kapsamında Şam'a para akışını durdurmak amacıyla 39 kişi ve kuruma yaptırım uygulamaya başladı. Bu isimler arasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi de bulunuyor.