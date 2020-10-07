İran, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşebileceğinden endişeli

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, güney Kafkasya'da süren Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının bölgesel bir savaşı tetikleyebileceğinden endişeli olduklarını ifade etti.

Uluslararası yasalara göre Azerbayacan'a ait olan ancak etnik Ermeniler tarafından yönetilen Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmalarda şu ana kadar 300'den fazla insan hayatını kaybetti.

Ruhani, bölgeye tekrar istikrar getirmek için barışı sağlamaları ve olayların bölgesel bir savaşa dönüşmesini önlemeleri gerektiğini belirtti.

İran lideri, "Ülkelerin farklı gerekçelerle sınırlarımıza teröristler göndermesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

İran'ın Azerbaycan'la da Ermenistan'la da sınırı bulunuyor.