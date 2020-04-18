İran'da yüz binlerce civcivin itlaf edilmesi infiale yol açtı

İran'da tavuk etine talebin azalması nedeniyle yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek toplu halde itlaf edilmesi, ülkede infiale yol açtı.

Euronews'in haberine göre, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir kamyon kasasına doldurulan yüzbinlerce civcivin boş bir araziye dökülüp, kepçeyle üzerlerine toprak atılarak itlaf edildikleri görüldü.

Civcivlerin bu şekilde öldürülmesi ana akım medyada ve sosyal medyada büyük tepki toplarken Bir Günlük Tavuk Üreticileri Derneği, ülkedeki tüm civcivlerin yarına kadar itlaf edileceğini açıkladı.

"Covid-19 nedeniyle tavuk eti satışları azaldı"

Ülkede infiale yol açan olay nedeniyle devlet televizyonundan açıklama yapan Hayvancılık İşlerinden Sorumlu Tarım Bakanı Yardımcısı Murteza Rızai, "Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tavuk eti satışları azaldı ve civciv üretimi sınırlandırıldı. Ne yazık ki fiyatlardaki düşüş nedeniyle civciv yetiştiricileri, fazla civcivleri yok etmek zorunda kalıyor." açıklamasında bulundu.

Rızai, çiftliklerde fazla sayıda civcivin bulunmasının sorunlara yol açtığını savunarak, "Bu civcivlerin itlaf edilmesi, dünyadaki kümes hayvancılığı sektöründe doğal bir süreçtir." dedi.

Bakan Yardımcısı Rızai, sosyal medyadaki görüntülerde olduğu gibi civcivlerin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.