İran'da vaka sayısının arttığı 9 şehirde Koronavirüs önlemleri yeniden uygulanacak

İran’ın Huzistan eyaletinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının yeniden yükselişe geçmesi nedeniyle 9 şehirde salgın önlemleri yeniden hayata geçirilecek.

Koronavirüs'le mücadele toplantısına video konferans yöntemiyle katılan İran’ın Huzistan Valisi Golam Rıza Şeriati, eyalete bağlı 9 şehirde kısıtlamaların yeniden hayata geçirileceğini söyleyerek, “Eyalette vaka sayılarının artması ve bu durumun neden olacağı olası tehlikeliyi önlemek için sosyal mesafe önlemlerini 9 şehirde uygulama kararı aldık” dedi.

Şeriati, yasakların uygulanacağı şehirlerin Bavi, Ahvaz, Hamidiye, Huveyze, Hindican, Dezful, Şoster, Karun ve Mescidi Süleyman olduğunu açıkladı. Şeriati, “Bu şehirlerde devlet daireleri ve iş merkezleri kapalı olacak. Aynı zamanda açıklanan bölgelere seyahat yasağı da getirildi” ifadelerini kullandı.

İran’da son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 51 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 640'a, vaka sayısının ise 107 bin 603’e yükseldiği belirtildi.