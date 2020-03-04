İran'da üst düzey hükümet yetkililerinin ülke dışına çıkmaları yasaklandı!

Yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) hızla yayıldığı İran'da, hükümet yetkilileri ve bürokratların ülke dışına çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin de Koronavirüs'e yakalandığı ve karantina aldığı iddia edilirken, ülkede Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının 2 bin 922'ye yükseldiği açıklandı.

İranwire'ın haberine göre ise, 28 Şubat'ta Koronavirüs'le Mücadele Merkezi'nde bir toplantıya başkanlık eden Cihangiri, daha sonra karantina altına alındı. Cihangiri'nin başkanlık ettiği toplantıya Bilim, Sağlık, Savunma, İletişim, Yol ve Şehir Planlama, Eğitim, Turizm Bakanlarının yanı sıra, üst düzey ordu ve polis yetkililerinin katıldığı ifade edildi.

Haberde, kabinedeki 6 bakanın daha Koronavirüs semptomları gösterdiği ancak test sonuçlarının henüz belli olmadığı belirtildi. Yetkililerin, olayın medyaya yansımasını engellemek için Cihangiri'yi bir süre hastaneye kaldırmadıkları öne sürüldü.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. İran'da yayın yapan "Asriran" haber sitesine göre, Rahmani'nin durumunun önceki günlere kıyasla, daha iyi olduğu belirtildi.

Ölü sayısı 92'ye yükseldi

İran'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi.

Koronavirüs'e yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 23 milletvekili de bulunuyor.

İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.