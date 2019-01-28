İran'da tartışma yaratan fotoğraf

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Sünni kökenli ilk kadın büyükelçi Beluç Hümeyra Rigi ile fotoğraf çektirmesi ülkedeki muhafazakar kanadın tepkisine yol açtı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ülkedeki muhafazakar kanat tarafından Zarif'in, Brunei Büyükelçisi olarak atanan Rigi ile fotoğraf çektirmesi nedeniyle sosyal medya üzerinden gösterilen tepkiye ilişkin yaptığı açıklamada, bunun rutin bir uygulama olduğunu ifade etti.

Kasımi, büyükelçilerin göreve başladıklarında adet olduğu üzere Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiklerini ve hatıra fotoğrafı çektirdiklerini hatırlatarak, bunun ülkede iyi bir gelenek olduğunu belirtti.

Kasımi, "Dışişleri Bakanlığının yaklaşımı kadın ve Sünni potansiyelden diplomasi alanında daha fazla yararlanma yönündedir" dedi.

Kasımi, hatıra fotoğrafına gösterilen tepkileri eleştirerek, "Bu tür konuların hala bazıları için kabul edilemez ve hazmedilemez olarak görülmesi çok şaşırtıcı" değerlendirmesinde bulundu.