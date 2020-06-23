İran'da son 2,5 ayda en yüksek günlük ölüm: 121 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte yeni tip Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 121 ile 11 Nisan'dan bu yana en üst seviyesine çıktığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sedat Lari, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 863'e yükseldiğini söyledi. İran'da en son 11 Nisan tarihinde 125 kişi hayatını kaybetmişti.

Son 24 saatte Covid-19 teşhisi koyulan kişi sayısı da 2 bin 445 oldu. Böylece ülkede vaka sayısı 209 bin 970'e çıktı.

Mayıs ayında vaka sayısı düşüşe geçen İran'da Haziran ayında tablo tersine döndü. Bazı uzmanlar İran'da resmi verilerin gerçek vaka sayısını yansıtmayabileceği ve gerçek sayıların çok daha fazla olabileceğini söylüyor.

İran'da bugüne kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi. Fakat Mart ayında şehirler arası seyahatler yasaklandı, okullar kapatıldı ve kamusal alanlardaki etkinlikler yasaklandı.

Hükümet, halihazıda yaptırımlar nedeniyle zor durumda olan ekonominin düzelmesi amacıyla bu önlemleri nisan ayında kaldırdı.