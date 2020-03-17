İran'da "patlıcan yağmuru" videosunu yayan 5 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada yayılan ve İran'da "patlıcan yağmuru" görüntüsü içeren videoyu hazırlayan 5 öğrenci gözaltına alındı. Görsel efekt kullanımlarını test etmek için böyle bir video hazırladıklarını belirten gençler, devlet televizyonuna çıkarak özür diledi.

Kamu huzurunu bozmak suçlamasıyla gözaltına alınan 4 İranlı öğrenci, televizyona çıkarak özür diledi. Öğrenciler videoyu bir üniversite projesi için çektiklerini belirterek, özel efektler için yeteneklerini test etmek istediklerini söyledi.

Çektikleri videoyu sadece arkadaşlarıyla paylaştıklarını belirten öğrenciler, "Maalesef, görüntüler yanlış amaçla kullanıldı ve bunun için çok üzgünüz" ifadelerini kullandı. Tahran polisi de videonun yanlışlıkla yayınlandığı bilgisinin doğru olduğu yönünde bir açıklama yaptı.