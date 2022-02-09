Korkusuz yazarı Ataklı: İran’da öldürülen ve başı kesilen Mona Hayderi, gerçekten Türkiye’den iltica talep etti mi?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, İran’da kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen, ardından başı kesilen 17 yaşındaki Mona Hayderi’nin Türkiye’ye kaçarak iltica hakkı istediği iddiasını sordu.

“Bu genç kadın gerçekten Türkiye’den iltica talep etti mi? Bizim yetkililer İran tarafından ileri sürülen “iffetsizlik” suçlamalarına dayanarak ‘Bu konu aile içi bir durumdur. Bu nedenle kadının iltica talebi reddedilmiştir. Sınır dışı edilmesine karar verilmiştir’ dediler mi?” sorularını soran Ataklı, devamında şunları kaydetti:

“Aile içi şiddete maruz kalan bir genç kadın ‘iffetsiz davranıyordu’ türü ‘sübjektif’ bir gerekçe ile ülkesine iade ediliyorsa bu dolaylı da olsa cinayete yardım anlamına gelir.

İran gibi bir ülkede kadının durumu bir sır değil. Bu ülkede kızını öldüren bir babaya 8 yıl ceza verilirken, başı açık olan bir kadına 24 yıl ağır ceza verilebiliyor. Aile içi şiddetten kaçarak yardım isteyen bir kadının böyle bir ülkeye iade edilmesinden sonra öldürülmese bile çok ağır ve aşağılayıcı muamele göreceği kesindir. Bu genç ve talihsiz kadının iade edilmiş olacağına inanmak istemiyorum, ancak yetkililerden bir açıklama beklemek de hakkımızdır.”

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