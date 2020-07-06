İran'da nükleer tesis yangınının hasarı ortaya çıktı; saldırı ihtimali gündeme geldi

İran'da geçen hafta en büyük tesislerinden biri olan Natanz nükleer tesisinde yaşanan kazanın büyük mali hasara neden olduğu ve ülkenin ileri santrifüj üretiminin kazanın ardından sekteye uğrayabileceğini ortaya çıktı. ABD ve İsrail'in daha önce İran'ın ileri santrifüj üretmesini tehlike olarak gördüğü bilinirken yangının saldırı olma ihtimali gündeme geldi.

The Guardian'da yer alan habere göre, İran'ın Natanz nükleer tesisinde çıkan yangının ardından yeni bir uydu görüntüsü bölgedeki hasarı ortaya koydu. Görüntüde binanın çoğunun hava uçtuğu görüldü.

İran Atom Enerjisi Organizasyonu Sözcüsü Behrouz Kamalvandi, İran'ın yangından sonra orta vadede ileri santrifüj üretim ve geliştirmesinin sekteye uğrayabileceğini açıkladı. İran'da hafta sonunda da bazı tesislerde çıkan yangınlar, olanların kaza değil de saldırı olabileceğine ilişkin gündemi başlattı.

ABD Başkanı Mike Pompeo, geçen hafta Salı günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'ın ilerlemiş santrifüjlerinin uranyum kapasitelerini 50 kat hızlı arttırmalarına neden olacağını söylemişti.

İran yangının çıktığı ilk gün tesiste kaza sonucu yangın çıktığını açıklamıştı.