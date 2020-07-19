İran'da Koronavirüs vakaları artıyor; tüm toplantılar yasaklandı

İran'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında süren artışın ardından konferans, seminer ve her türlü toplantının yapılması yasaklandı.



Korona virüsle Ulusal Mücadele Kurulu Güvenlik ve Sosyal Disiplin Komitesi Başkanı Hüseyin Zülfikari, ülke genelinde her türlü toplantının yasaklandığıyla ilgili genelgenin tüm valiliklere gönderildiğini belirtti.

Zülfikari, yasakların tüm ülke için geçerli olduğunu ve zorunlu toplantıların elektronik ortamda yapılabileceğini aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün, 30 ila 35 milyon İranlının daha Koronavirüs'e yakalanabileceğini bildirmişti. Ruhani, "Önümüzdeki aylarda 30 ila 35 milyon İranlı daha Covid-19'a yakalanma riskiyle karşı karşıya." ifadesini kullanmıştı.



İran'da şu ana kadar 14 bin civarında kişinin hayatını kaybettiğini ve 200 bin civarında kişinin hastaneye yatırıldığını hatırlatan Ruhani, halka, kurallara uyarak salgınla mücadeleye yardımcı olmaları çağrısında bulunmuştu.