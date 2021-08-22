İran'da Koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek ölüm kaydedildi

İran'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 102 bin 38'e çıktı, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı kaydedildi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 36 bin 419 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi ve bunlardan 5 bin 7'si tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 4 milyon 677 bin 114'e yükseldiği ülkede 684 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 102 bin 38'e çıktı.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 16 milyon 717 bin 681 kişiye ilk doz, 5 milyon 830 bin 650 kişiye ikinci doz aşıları yapıldı. Toplamda 22 milyon 548 bin 321 doz aşı uygulandı.

Yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 662 Covid-19 hastası tedavi görüyor.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 359 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 59 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 30 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Ülkedeki tedbirlere uyum oranı yüzde 39'a geriledi

Sağlık yetkilileri, ülkedeki tedbirlere uyulmaması halinde günlük ölümlerin ilerleyen haftalarda daha da artacağına dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ağustos ayında ülkede vatandaşların sağlık kurallarına uyma oranının yüzde 39 seviyesine kadar gerilediği uyarısında bulundu.

İran'da salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı, 655 kişinin hayatını kaybettiği 16 Ağustos'ta kaydedilmişti.

Salgının kontrolden çıktığı ülkede tüm kentler arasında zorunlu haller dışında 27 Ağustos'a kadar seyahat yasağı getirilmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün yaptığı konuşmada, salgının kontrol altına alınmasının kurulacak yeni hükümetin ilk önceliklerinden olacağını belirtmişti.