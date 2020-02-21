İran'da Koronavirüs salgını büyüyor: 13 yeni vaka daha tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı, ülkeye sıçrayan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının arttığını açıkladı. Bakanlık, 13 yeni vaka daha tespit edildiğini duyurdu. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs şu ana kadar 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

İran'da vaka sayısı 13'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 oldu. İran'da görülmeye başlanan vakaların üzerine Irak, İran'la sınırını kapama kararı aldı.

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