İran'da Koronavirüs önlemleri hafifletiliyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin hafifletileceğini ve bilinçli sosyal mesafe uygulamasına geçeceklerini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, açılacak olan bazı iş yerlerine ilişkin, "Düşük risk grubundaki iş yerlerinde bilinçli sosyal mesafe uygulamasına başlıyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülke genelinde bilinçli sosyal mesafe uygulamasına geçildiğini söyleyerek, "Düşük risk grubundaki iş yerlerinin tekrar açılacak olması sosyal mesafe önlemleri ve sağlık protokollerine riayet edilmeyeceği anlamına gelmesin" diye konuştu.

Ruhani, bugün itibariyle bilinçli sosyal mesafe uygulamasına başladıklarını ve uygulamanın Sağlık Bakanlığı gözetiminde olacağını söyledi. Koronavirüs'ün İran’da görülmesiyle birlikte başlatılan sosyal mesafe uygulamasında olduğunu gibi vatandaşlardan işbirliği beklediklerini belirten Ruhani, "Düşük risk grubundaki iş yerlerinin tekrar açılacak olması, bilinçli sosyal mesafe uygulamasına geçiyor oluşumuz sağlık protokollerini askıya aldığımız anlamına gelmesin" dedi.

"Bu model tamamen İran kültürü ve yaşamına uygun"

Bilinçli sosyal mesafe uygulaması kapsamında tekrar açılabilecek düşük risk grubundaki iş yerlerinin Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olmasını isteyen Ruhani, söz konusu iş yerlerinin sağlık protokollerine bağlı kalmalarını isteyerek, "Bu model tamamen İran kültürü ve yaşamına uygun, diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü protokollerine bağlı bir şekilde geliştirildi. Aşamalı olarak uygulanacak bu yeni aşamada, sağlık protokollerinin askıya alındığı düşünülmesin" ifadesini kullandı.

İlk Koronavirüs vakasının 19 Şubat'ta Kum şehrinde tespit edildiği İran'da çok sayıda kabine üyesi ve milletvekili de enfekte olmuş, aralarında hayatını kaybedenlerin olduğu bildirilmişti. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre bugüne kadar 70 bin 29 vakanın tespit edildiği ülkede, 4 bin 357 kişi hayatını kaybederken, 41 bin 947 kişi ise gördüğü tedavi sonucu iyileşti.

TIKLAYIN - İran'da 'alkol Koronavirüs'ü önlüyor' iddiasının ardından sahte içkiden ölenlerin sayısı 600'e çıktı