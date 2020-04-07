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Dünya

İran'da 'alkol Koronavirüs'ü önlüyor' iddiasının ardından sahte içkiden ölenlerin sayısı 600'e çıktı

07 Nisan 2020 17:09

İran'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını başladıktan bu yana 600'den fazla kişinin alkol zehirlenmesinden öldüğü bildirildi.

Adalat Bakanlığı sözcülerinden birinin yaptığı açıklamaya göre, alkolün Koronavirüs'e karşı koruyucu olacağı düşüncesiyle güvenli olmayan türden alkol tüketimi nedeniyle ülkede 3000 kişi de hastalandı.

Yetkili, yasa dışı alkol üretimi nedeniyle bazı kişilerin de tutuklandığını belirtti.

İran'da Koronavirüs vaka sayısının 62 bin 500'e tırmandığı, ancak günlük vaka sayısının geçen hafta düşüşe geçtiği ifade edildi.

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