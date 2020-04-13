İran'da Koronavirüs kısıtlamalarının hafiflemesi "salgında ikinci dalga" endişesi yarattı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan küçük işletmelerin açılmaya başlayacağını duyurdu. Ruhani'nin Koronavirüs'ün ekonomiye kötü etkisinin ardından attığı kısıtlamaları kaldırma adımının İran'ı ikinci bir dalga Koronavirüs salgınıyla karşılaştıracağına yönelik eleştiriler yapıldı.

İran'da Koronavirüs salgını nedeniyle hayatın durması sonucu 7 milyona yakın insanın işsiz kaldığı ya da maaş kesintisi yaşaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkenin aşamalı olarak normal hayata döneceğini belirtti.

Ruhani'nin Sözcüsü Ali Rabiei, Isna haber ajansına "Covid-19 krizi 3.3 milyon çalışanın işini kaybetmesine ya da maaşının kesilmesine neden oldu. 4 milyon serbest meslek sahibi ise işini kaybetti" dedi.

Ruhani, İran'ın pek çok kentinde küçük işletmelerin açılacağını ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağını söyledi. Kısıtlamaların bazı kentlerde kalkmasının ilk gününde yoğun trafik görüldü. Başkent Tahran'da ise işletmelerin pek çoğunun 18 Nisan'da açılması bekleniyor.

Öte yandan İran'da sağlık çalışanları kısıtlamaların kaldırılmasının ülkedeki ikinci bir Koronavirüs dalgasına neden olacağını savundu. Tahran Şehir Konseyi Başkanı Ali Maher de işletmelerin yeniden açılmasının salgında yeni bir boyuta yol açacağına işaret etti.

İran'da son verilere göre kaydedilen yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 71 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bini aştı.