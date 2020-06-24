İran’da, Instagram üzerinden bebek satma girişiminde bulunan üç kişi polis tarafından tutuklandı

İran'da, Instagram hesabı üzerinden bebek satma girişiminde bulunan üç kişi polis tarafından tutuklandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya konuşan Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, "İki bebeği satma girişiminde bulunan üç kişi tutuklandı" dedi.

Polisin, Instagram üzerinden bebek satışıyla ilgili yapılan bir ihbar üzerine harekete geçtiğini kaydeden Rahimi, bebeklerden birisinin 20 aylık, diğerinin ise iki aylık olduğunu aktardı.

Rahimi, tutuklanan kişilerin poliste sabıka kaydı olmadığını, satılmak istenen bebeklerin sosyal hizmetler servisine teslim edildiğini söyledi.

Annelerinden 50 ile 100 milyon riyale (255-500 dolar) alınan bebeklerin, Instagram üzerinden açılan 10 ile 15 arasındaki hesap üzerinden 400 ila 500 milyon riyale satılmak istendiği belirlendi.