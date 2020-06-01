İran'da ikinci dalga endişesi: Günlük yeni Covid-19 vaka sayısı 3 bine yaklaştı

T24 Dış Haberler

İran Sağlık Bakanı ülkede 2 hafta sonra günlük Covid-19 vaka sayısının 3 bine yaklaşmasının ardından uyarıda bulundu. Bakan Saeed Namaki, İran'ın sosyal mesafe önlemleri dikkate alınmazsa ciddi bir ikinci dalga tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre, İran'da dün günlük Covid-19 vaka sayısı 2 bin 979 olarak belirlendi. 81 kişinin daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Sağlık Bakanı Namaki, "Salgın bitmedi ve her an eskisinden daha da güçlü bir şekilde geri dönebilir" dedi.

İran'ın bazı bölgelerinde yetkilileri Mayıs ayının ortasında hafifleyen Koronavirüs kısıtlamalarını vaka artışıyla birlikte yeniden uygulama kararı aldı.