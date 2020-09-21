İran'da hazirandan bu yana en yüksek günlük Koronavirüs vakası açıklandı

İran'da günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 24 saat içinde 3 bin 341 vaka kaydedildi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 341 yeni Koronavirüs vakası kaydediliği ve 177 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. İran'da toplam vaka sayısı 425 bin 481 oldu. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24 bin 478'e ulaştı.

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Iraj Harirchi, geçen hafta yaptığı açıklamada tüm ülkenin 'Koronavirüs kırmızı alarmı' altında olduğunu söyledi. Sağlık yetkilileri salgında 'üçüncü dalgaya' karşı uyarıyor.