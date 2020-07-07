İran'da günlük Covid-19 ölümlerinde en yüksek sayı görüldü; 24 saatte 200 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerde salgının başlamasından bu yana en yüksek sayı görüldü. 24 saat içinde 200 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Covid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 200 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 637 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Lari, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 11 bin 931'e, vaka sayısının da 245 bin 688'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 270'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 207 bin kişinin ise taburcu edildiğini belirtti. Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 1 milyon 846 bin 793 olduğu bilgisini paylaştı.

Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüştü.