İran'da elektrik santralinde patlama meydana geldi

İran'ın İsfahan eyaletinde bir elektrik santralinde patlama meydana geldi. Patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi. İran'da Haziran'dan bu yana çeşitli tesislerde patlama ve yangınlar yaşandı.

IRNA haber ajansının haberine göre, İran'ın İsfahan eyaletindeki bir elektrik santralinde patlama meydana geldi.

İsfahan enerji şirketinin genel müdürü IRNA'ya yaptığı açıklamada, patlamanın İslamabad'daki santralde konuşlu bir transformatörün aşınması ve yıpranmasından kaynaklandığını açıkladı. Yetkili, patlamadan dolayı iki saat boyunca elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

Haziran ayı sonlarından bu yana İran'daki askeri, nükleer ve endüstriyel tesislerde çeşitli ölçekte patlama ve yangınlar meydana geldi. Patlamaların hiçbirinde can kaybı yaşanmadı.