İran'da Dışişleri Bakanı Zarif'in gizli röportajının sızdırılmasına ilişkin soruşturma

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in hükümet arşivlerinden çalındığı açıklanan ve ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani ile Devrim Muhafızları'na ağır eleştirilerin yer aldığı gizli röportajına ait ses kaydıyla ilgili savcılık soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Tahran Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın, Dışişleri Bakanı Zarif'in gizli kalması gereken ses kayıtlarının sızdırılmasında rol alan kişilerin tespit edilmesi amacını taşıdığı kaydedildi.

Soruşturmanın, ülkenin iç veya dış politikasıyla ilgili plan ve sırları, bunlara erişimi olmayan kişilere sağlayanlar hakkındaki cezaları öngören İslami Ceza Kanunu'nun 501'inci maddesi kapsamında açıldığı belirtilerek, suçun faillerinin ve nasıl işlendiğinin tespit edilebilmesi için güvenlik birimlerine gerekli talimatların verildiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Mart ayında İranlı ekonomist Said Lilaz'ın İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le yaptığı sohbetin ses kaydının Londra merkezli Iran International sitesinde yayımlanmasıyla ortalık karışmıştı.

Söyleşide Zarif, İran'da bir grubun her şeyi "güvenlik lensinden" gördüğünden şikâyet etti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Zarif'in Süleymani'nin İran diplomasisindeki gücünü eleştirdiği, kendi etkisinin bazen 'sıfıra yakın' olduğunu söylediği yedi saatlik söyleşini doğru olduğunu haziranda gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar yayınlanmamak üzere anlaşıldığını belirtti.

Bakanlık aynı zamanda kesitlerin bilinçli bir şekilde Süleymani hakkında olumsuz bir düşünce aktaracak şekilde kesildiğini söyledi.