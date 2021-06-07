İran'da cumhurbaşkanı adaylarının ilk seçim münazarasında konu ekonomi oldu: Eski Merkez Bankası Başkanı olan aday, vatana ihanetle suçladı

İran'da 18 Haziran'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi adaylar seçim münazarasında karşı karşıya geldi. Ekonominin temel tartışma konusu olduğu münazarada sdaylardan eski İran Devrim Muhafızları lideri Muhsin Rızai, rakibi Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati'nin vatana ihanetten yargılanması gerektiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, yaklaşık üç saat süren seçim münazarasında tartışmaların odağında ekonomi oldu. İran Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan 21 soru Cumhurbaşkanı adaylarına soruldu. Her adaya soruları cevaplandırmaları için dörder dakika süre verildi.

Ülkedeki ekonomik krizin tartışıldığı münazarada adaylar bütçe planlaması, vergiler ve vergi kaçaklığı, enflasyon, yolsuzluklar, yasadışı ticaret ruhsatları, madenler, arazi gaspı, ekonomik ve endüstriyel gelişmeler, petrolsüz ekonomi, kişi başına düşen milli gelir ve hayat standartlarındaki düşüş gibi konuları ele aldı.

Öte yandan tartışma programı, adayların sorulara yanıt vermekte başarısız olması ve nükleer anlaşma, Covid krizi gibi konuların dışarıda bırakılması nedeniyle eleştirildi.

Muhafazakâr beş aday, eski Merkez Bankası Başkanı Hemmati'nin karşısında durarak onu ekonominin kötü yönetilmesinden, yüksek enflasyon ve döviz kurununun düşmesinden sorumlu tuttu. Hemmati ise, İran'ın Venezuela yolunda gitmesini engellediğini için gurur duyduğunu, rakiplerinin ağır devlet planlamasına olan yönelimini Kuzey Kore'ye benzeterek kendisinin buna karşı durduğunu söyledi.

Eski İran Devrim Muhafızları lideri Muhsin Rızai, Hemmati'nin döneminde develüasyonun çok arttığını, "devrim treninin scooter'a döndüğünü" söyledi. Rızai, Hemmati'nin vatana ihanetten yargılanması gerektiğini söyledi.

İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Seçimler, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından adaylıkları kabul edilen 7 isim arasında olacak.

Cumhurbaşkanı adayları arasında sosyal ve kültürel konularda ikinci münazara 8 Haziran Salı günü gerçekleşecek.