İran'da Covid-19 salgınının 4. dalgası: Kısıtlamalar geri geldi

İran'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları ve bu salgın kaynaklı ölümlerin artması üzerine hükümet kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi ve yüksek riskli şehirlerde iş yerlerinin 10 gün süreyle kapatılmasına karar verdi.

İran'da 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı'ndan önce 20 Mart'ta 7 bin 540 olan vaka sayısı, bugün 19 bin 666 olarak kaydedilirken 75'e düşen can kaybı da 193'e çıktı.

Nevruz Bayramı'ndan önce ülke genelinde yüksek riskli olarak belirlenen "kırmızı" kategorideki şehirlerin sayısı 9 iken dün 257'ye yükseldi ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkesinde salgının 4. dalgasının başladığını resmen duyurdu.

Bugünden itibaren yüksek riskli olarak belirlenen kırmızı kategorideki şehirlerde uygulanacak kısıtlamalar çerçevesinde fırın, market, kasap, hastane, eczane ve zaruri olan işletmeler dışındaki iş yerleri 10 gün boyunca kapalı olacak. Bu süre içinde restoranlar paket servis hizmeti verebilecek.