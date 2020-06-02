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Koronavirüs

İran'da bir gün içinde kaydedilen yeni Koronavirüs vaka sayısı 3 bini geçti

İran'da Covid-19 vaka artışı salgının ilk günlerine yakın olmaya başladı.

02 Haziran 2020 14:58

Salgında ikinci dalga endişesinin sürdüğü İran'da günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 3 bine ulaştı. 

İran'da Covid-19 salgını başladığı günden bu yana en yüksek günlük yeni vaka sayısı kaydedildi. 24 saat içinde 3 bin 117 yeni vaka tespit edildi. 

Yeni tip Koronavirüs önlemlerinin hafiflediği İran'da vaka artışı salgının ilk günlerindeki haline dönmeye başladı. Salgında ikinci dalganın başlamasına ilişkin endişe artıyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İran'da son 24 saat içinde 64 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'da bugüne kadar toplamda 157 bin 562 kişi Covid-19'a yakalandı. 

 

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