İran'da bir gün içinde kaydedilen yeni Koronavirüs vaka sayısı 3 bini geçti

Salgında ikinci dalga endişesinin sürdüğü İran'da günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 3 bine ulaştı.

İran'da Covid-19 salgını başladığı günden bu yana en yüksek günlük yeni vaka sayısı kaydedildi. 24 saat içinde 3 bin 117 yeni vaka tespit edildi.