İran'da ABD karşıtı gösteriler yapıldı

İran'da, ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinin 42'nci yılı nedeniyle başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinde ABD karşıtı gösteriler gerçekleştirildi.

"Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" dolayısıyla başkent Tahran'daki eski ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, siyasi ve askeri yetkililer katıldı. Selami protestolara da söz alarak,"ABD bazı yerlerde teröristleri bazı yerlerde de uluslararası petrol hırsızlarını destekliyor. Biz doğru bir senaryo ile petrol tankerini ele geçirdiğimizde onların (ABD) müdahale edeceğini öngörmüştük" diye konuştu.

Kendilerine "İmam'ın Çizgisindeki Öğrenciler" adını veren silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen işgalin 42'nci yılı nedeniyle yapılan gösteriye ağırlıklı olarak ilköğretim ve lise öğrencilerinin katıldığı görüldü. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Simnan kentinde düzenlenen programda konuşma yaptı.