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Koronavirüs

İran'da 91 yaşındaki Koronavirüs hastası iyileşti; tedavisinin ardından taburcu oldu

15 Mart 2020 22:28

İran'da Koronavirüs'e yakalanan 91 yaşındaki bir kadının tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği bildirildi.

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