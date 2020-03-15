İran'da 91 yaşındaki Koronavirüs hastası iyileşti; tedavisinin ardından taburcu oldu

İran'daki Bem Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Abbas Abaszade, 91 yaşındaki en yaşlı yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) hastasının tedavisi sonrası taburcu edildiğini bildirdi.

Abbaszade, konuyla ilgili Fars Haber Ajansı'na konuştu.

Söz konusu kişinin çiftçilikle uğraştığını ve düzenli beslendiğini belirten Abbaszade, "Kovid-19 tedavisi gören 91 yaşındaki en yaşlı hasta, Bem Pasteur Hastanesi'nden taburcu oldu" dedi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, ülkede vaka sayısı 13 bini aşarken, can kaybı 724'e yükseldi.