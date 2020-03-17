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Koronavirüs

İran'da 85 bin mahkûm Koronavirüs nedeniyle serbest bırakıldı

Serbest bırakılanlar arasında siyasi tutuklular da bulunuyor

17 Mart 2020 11:05

İran'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 85 bin mahkûm, geçici olarak serbest bırakıldı.

Reuters'ın aktardığına göre İran'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkum geçici olarak serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında siyasi tutukluların da olduğu öğrenildi. 

İran'da bulunan Birleşmiş Milletler Özel Raportörü, 10 Mart'ta İran'daki siyasi tutukluların aşırı kalabalık hapishanelerden serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmuştu. 

Dünyada  Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da şu ana kadar  14 bin 991 vaka görüldü.

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