İran'da 85 bin mahkûm Koronavirüs nedeniyle serbest bırakıldı

İran'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 85 bin mahkûm, geçici olarak serbest bırakıldı.

Reuters'ın aktardığına göre İran'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkum geçici olarak serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında siyasi tutukluların da olduğu öğrenildi.

İran'da bulunan Birleşmiş Milletler Özel Raportörü, 10 Mart'ta İran'daki siyasi tutukluların aşırı kalabalık hapishanelerden serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Dünyada Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da şu ana kadar 14 bin 991 vaka görüldü.