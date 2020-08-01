İran'da 7 günlük bebek Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran'ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletinde 7 günlük bebeğin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Buşehr Eyaleti Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Sekreteri Said Keşmiri, eyaletteki Koronavirüs tablosuna ilişkin son bilgileri verdi. Keşmiri, Buşehr eyaletinde şu anda toplamda 173 kişinin Koronavirüs nedeniyle hastanelerde yattığını belirterek, "Hastanede yatışı gerçekleşenler arasından 23 kişi solunum cihazına bağlı" dedi.

Koronavirüs nedeniyle Buşehr eyaletinde henüz 7 günlük olan bir bebeğin de hayatını kaybettiğini ifade eden Keşmiri, "Hayatını kaybedenler arasında kalp rahatsızlığı olan henüz 7 günlük bir bebek de bulunuyor. Hayatını kaybeden en yaşlı kişi ise 74 yaşındaki bir kadın" diye konuştu.

Rezevi Horasan eyaletine bağlı Günabad şehrinde de 2 günlük bir bebeğin Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiği açıklanmıştı.