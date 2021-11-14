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Dünya

İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

14 Kasım 2021 15:31

irandepremgüneyibüyüklük
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