İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="col-lg-4">\n<div class="detail-header-tools">\n<div class="share type-1" data-og-title="SON DAKİKA: İran'ın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem" data-og-url="https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-iranin-guneyinde-6-1-buyuklugunde-deprem" data-og-media="//i.cnnturk.com/i/cnnturk/75/740x416/6173975f2af1071058a53583.jpg">\n<p>Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre İran'ın güneyinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.</p>\n<p><em>Ayrıntılar geliyor...</em></p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>