T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Deprem bölgesindeki bazı evlerde ağır maddi hasarın olduğu öğrenildi

24 Mayıs 2020 14:25

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İran’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'den yapılan açıklamada, İran'ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti’ne bağlı Dogonbedan şehrinde yerel saatle 13.41'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, bölgedeki bazı evlerde ağır maddi hasarın olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

depremirantahransismoloji merkezihasarmaddi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24