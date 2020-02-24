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Yaşam

İran’da 4,4 büyüklüğünde deprem

24 Şubat 2020 18:09

AFAD'a göre, İran'ın Hoy kentinde saat 18.05'te yerin 4.03 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

5,9 büyüklüğünde iki deprem olmuştu

Türkiye-İran sınırına yakın bölgede dün saat 08.53 ve 19.00’da, 5,9 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana gelmişti. İlk depremde Van'daki 250 konut yıkılmış, 9 kişi hayatını kaybetmişti.

TIKLAYIN - İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem: Van'da 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

 

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