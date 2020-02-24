İran’da 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD'a göre, İran'ın Hoy kentinde saat 18.05'te yerin 4.03 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
5,9 büyüklüğünde iki deprem olmuştu
Türkiye-İran sınırına yakın bölgede dün saat 08.53 ve 19.00’da, 5,9 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana gelmişti. İlk depremde Van'daki 250 konut yıkılmış, 9 kişi hayatını kaybetmişti.
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