İran'da 14 yaşındaki Romina babası tarafından başı kesilerek öldürüldü

İran'da 14 yaşındaki Romina Ashrafi, babası tarafından uykusunda başı kesilerek öldürüldü. Romina'nın, ailesinin erkek arkadaşıyla evlenmesine izin vermemesi üzerine evden kaçtığı, bulunduktan sonra dönmekten korktuğunu söylemesine rağmen polis tarafından geri gönderildiği belirtildi.

Romina, babasının 35 yaşındaki erkek arkadaşıyla evlenmesine karşı çıkması üzerine evden kaçtı. Daha sonra, güvende olmadığını söylemesine rağmen polis tarafından bulunduktan sonra evine gönderildi. Geçtiğimiz perşembe günü de, uykusunda babası tarafından başı kesilerek öldürüldü.

Yerel basın, Romina'nın başını orakla kesen babanın daha sonra cinayeti itiraf ettiğini ve gözaltına alındığını aktardı.

"Yasalar caydırıcı olmadığı sürece devam edecek"

İran kadın ve aile işleri eski başkan yardımcısı ve Kadın Haklarını Koruma Derneği'nden Shahindokht Molaverdi, "Romina, namus cinayetlerinin ne ilk ne de son kurbanıdır" dedi. Molaverdi, şöyle devam etti:

"Bu tür cinayetler, yasalar caydırıcı olmadığı sürece devam edecek."

İran Ceza Kanunu'na göre, 'namus cinayeti' kapsamında sayılan cinayetlerde, failin bir aile üyesi olması halinde cezai tedbirler azaltılıyor. İran'da cinayet işleyen kişiye idam cezası verilirken, 'namus cinayetlerinde' cezai işlemler değişiklik gösteriyor. Bir baba, kızını öldürmesi durumunda üç ila 10 yıl hapis cezası alıyor.