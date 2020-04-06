İran'da 100 yaşında hasta Koronavirüs'ü yendi

İran'ın Kum kentinde 100 yaşındaki yeni tip Koronavirüs(Covid-19) hastası, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

İran devlet haber ajansı IRNA'nın adam, yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi görüyordu.

Sosyal medyada görüntüleri yer alan yaşlı adam, sağlık görevlileri ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

İran'da daha önce de 90, 91, 102 ve 106 yaşlarındaki Covid-19 hastaları tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya ulaştı.