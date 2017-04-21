İran cumhurbaşkanlığı seçimleri: Ruhani-Reisi yarışı başlıyor

İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını koyan Hasan Ruhani ve İbrahim Reisi, seçimlerde yarışmaya hak kazandılar.

Reformcu bir lider olarak görülen Hasan Ruhani'nin resmi başvurusundan kısa bir süre sonra, Ruhani'nin en büyük rakibi din adamı İbrahim Reisi de adaylığını koymuştu.

İran devlet medyasında yer alan haberlerde, yeniden aday olmak isteyen İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Mahmut Ahmedinecad'ın ise seçime girmesinin yasaklandığı belirtildi.

Ahmedinecad'ın eski yardımcılarından Hamid Bekai'nin adaylığı da veto edildi.

Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in Ahmedinecad'a cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmamasını söylediği ancak Ahmedinecad'ın buna rağmen başvurduğu biliniyor.

Seçimlere aday olacakların asli listesi 27 Nisan'da açıklanacak.

İran'ın Anayasayı Koruyucular Konseyi, aday olan 1.600'den fazla kişiden sadece yaklaşık altısının başvurularını kabul etti.

Ruhani ve Reisi'nin adaylık süreçlerinin, keskin bir şekilde kutuplaşan siyasi kampların hesaplaşmasına sahne olacağı bekleniyor.

İki adayın da seçim kampanyalarını ekonominin durumu ve nükleer anlaşması üzerine kuracağı düşünülüyor.

Adaylığı kabul edilen diğer isimler ise, Mustafa Mir Selim, Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Mustafa Haşimi Taba ve Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri.

2013 yılında göreve gelen Ruhani, 5+1 ülkeleriyle nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılmasını sağlamış, bunun sonucunda İran'a uygulanan pek çok yaptırım ve ambargo kaldırılmıştı.

Ancak İran ekonomisinin durgunluğu, Ruhani'nin önündeki en büyük sorunlardan biri olarak görülüyor.

Reisi ise, başvurusunun ardından gazetecilere ülkedeki ekonomi ve işsizlik nedeniyle adaylığını koyduğunu açıkladı.

Reisi bir yıl önce İran Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni tarafından, üst düzey bir siyasi makam olarak görülen Şii İmam Rıza türbesinin başkanlığına getirilmişti.