T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İran Cumhurbaşkanı'nın yeğenine Türk gelin

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yeğeni, Türk kızı Masume Onurşan ile İstanbul'da düzenlenen törenle evlendi.

18 Temmuz 2010 03:00

T24 - Tahran'daki üniversitede tanışan İran Cumhurbaşkanı'nın yeğeni ile Türk kızı Masume Onurşan, İstanbul'daki bir düğün salonunda evlenirken, İran'da da gerçekleştirilecek 2. düğünün gelecek hafta yapılacağı bildirildi.

  

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yeğeni Ali Rıza Celali, Türk kızı Masume Onurşan ile İstanbul'da düzenlenen törenle evlendi. 

Bağcılar'da Kemer Düğün Salonu'nda düzenlenen dini törenle, Ali Rıza Celali, Ehlibeyt Yayıncılık Genel Müdürü Rahmi Onurşan'ın kızı olan Masume Onurşan ile dünya evine girdi.

Ali Rıza Celali ile Masume Onurşan'ın, Tahran'daki üniversite eğitimi sırasında tanıştıkları öğrenildi.

Gelecek hafta da Tahran'da ikinci bir düğün daha yapacak olan çiftin, bu akşam (18 Temmuz 2010) İran'a döneceği belirtildi.

Basın mensuplarının alınmadığı tören sırasında polisin güvenlik önlemleri alması dikkat çekti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24