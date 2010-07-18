İran Cumhurbaşkanı'nın yeğenine Türk gelin

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İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yeğeni Ali Rıza Celali, Türk kızı Masume Onurşan ile İstanbul'da düzenlenen törenle evlendi.Bağcılar'da Kemer Düğün Salonu'nda düzenlenen dini törenle, Ali Rıza Celali, Ehlibeyt Yayıncılık Genel Müdürü Rahmi Onurşan'ın kızı olan Masume Onurşan ile dünya evine girdi.Ali Rıza Celali ile Masume Onurşan'ın, Tahran'daki üniversite eğitimi sırasında tanıştıkları öğrenildi.Gelecek hafta da Tahran'da ikinci bir düğün daha yapacak olan çiftin, bu akşam (18 Temmuz 2010) İran'a döneceği belirtildi.Basın mensuplarının alınmadığı tören sırasında polisin güvenlik önlemleri alması dikkat çekti.